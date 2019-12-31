«Без воды и слюней»: Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Певица Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России. Артистка опубликовала разъяснительный пост на своей странице в Instagram.

«Без воды и слюней. Заявление о том что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю „рожами“, является мерзкой и подлой ложью», — сообщила звезда.

По словам самой Наргиз, из страны она уезжать не собирается, потому что здесь ее любят.

«А я люблю и всегда любила вас за то, что дали мне такую возможность воплотить мою детскую мечту и быть настоящей», — добавила звезда.

Instagram @nargizzakirova_official

Наргиз подчеркнула, что в подтверждение того, что она никогда не называла россиян «рожами», согласна пройти проверку на полиграфе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наргиз объяснила, почему ее дети не едут в Россию.