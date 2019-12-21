  1. Пятый канал
  4. Наргиз объяснила, почему ее дети не едут в Россию

Наргиз объяснила, почему ее дети не едут в Россию

, 23:46 | Светлана Александрова 47

Заявление певицы уже вызвало шквал критики в ее адрес в соцсетях.

Фото: Instagram @nargizzakirova_official

Певица Наргиз резко негативно относится к идее привезти своих детей из Америки в Москву, хотя уже шесть лет общается с ними только по скайпу. В интервью Ксении Собчак певица заявила, что сама не чувствует себя в России, а ее старшая дочь имеет о второй родине весьма туманное представление.

«У меня старшая дочь, например, имеет представление о России, что медведи ходят по улицам и что Раша — это мафия», — цитирует Наргиз URA.RU

Twitter @IBN_MOHAMMAD

Заявление певицы уже вызвало шквал критики в соцсетях. В частности журналист Аббас Джума недоумевает, почему Наргиз осознанно не разбивает в голове своей дочери глупые шаблоны о России.

«Какая лютая ненависть к людям, которые это чучело кормят и оплачивают „калыджи“ ее детям», — написал в Twitter журналист Аббас Джума.

Известно, что у Наргиз Закировой трое детей от разных браков — две дочери и сын, и уже один внук.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Последние новости

0:01
Магические ритуалы: Как привлечь счастье и удачу в дом 22 декабря
23:46
Наргиз объяснила, почему ее дети не едут в Россию
23:33
Звезда Modern Talking после шоу в Петербурге порассуждал об отношении к прошлому
23:14
Боксер Лебедев проиграл бой и решил завершить карьеру
23:00
«Самые обсуждаемые ноги в мире»: Погребняк показала безупречную фигуру в бикини
22:46
Эвакуированы посетители рождественского рынка в Берлине

Сейчас читают

Доказательство романа: обнародовано видео стыдливого поцелуя Бузовой и Манукяна
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]