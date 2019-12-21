Наргиз объяснила, почему ее дети не едут в Россию

Певица Наргиз резко негативно относится к идее привезти своих детей из Америки в Москву, хотя уже шесть лет общается с ними только по скайпу. В интервью Ксении Собчак певица заявила, что сама не чувствует себя в России, а ее старшая дочь имеет о второй родине весьма туманное представление.

«У меня старшая дочь, например, имеет представление о России, что медведи ходят по улицам и что Раша — это мафия», — цитирует Наргиз URA.RU

Twitter @IBN_MOHAMMAD

Заявление певицы уже вызвало шквал критики в соцсетях. В частности журналист Аббас Джума недоумевает, почему Наргиз осознанно не разбивает в голове своей дочери глупые шаблоны о России.

«Какая лютая ненависть к людям, которые это чучело кормят и оплачивают „калыджи“ ее детям», — написал в Twitter журналист Аббас Джума.

Известно, что у Наргиз Закировой трое детей от разных браков — две дочери и сын, и уже один внук.