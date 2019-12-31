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Игорь Шувалов рассказал о главных качествах Владимира Путина

, 8:07 | Василий Заика Видео 30

По словам главы ВЭБ. РФ, президент России умеет принимать взвешенные решения и прислушиваться к различным точкам зрения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Председатель государственной корпорации ВЭБ. РФ Игорь Шувалов в интервью РИА Новости рассказал о главных качествах президента России Владимира Путина.

По его словам, российский лидер обладает умением принимать взвешенные разносторонние решения и прислушиваться к мнению окружающих.

«Главное качество президента, на мой взгляд, — он всегда слушает людей. Причем это люди разных взглядов, порой разных представлений о будущем страны. Для принятия решений у него всегда есть несколько мнений, несколько позиций с разной аргументацией», — сказал Игорь Шувалов.

Глава ВЭБ. РФ отметил, что именно подобные качества позволяют главе российского государства обдуманно подходить к принятию решений, которые оказывают влияние на жизнь миллионов соотечественников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кремль начал публиковать самые лучшие снимки Путина за 20 лет у власти.

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Игорь Шувалов рассказал о главных качествах Владимира Путина

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