Везде жуткий бардак: в каких условиях содержали детей в многодетное семье в Ленобласти

Полиция почти сутки обследовала дом в деревне Химози в Гатчинском районе Ленобласти, откуда накануне были изъяты восемь детей и обнаружен внушительный арсенал оружия.

Внутри дома жуткий бардак. Стоят двухярусные деревянные кровати. Вещи навалены кучами. Очень мало окон. На третьем этаже стоят решетки. Вот такая картина содержания детей открылась правоохранителям.

Территория вокруг дома также не облагорожена. Видно, что не убирались. Везде мусор и много разных железных деталей — какие-то запчасти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети из семьи в деревне Химози жили в трехэтажном коттедже в антисанитарных условиях. Находясь в больнице они на видео рассказали о своей жизни и характере отца, которого правоохранители подозревают в многолетнем растлении своей несовершеннолетней дочери.

К слову, за время совместной жизни у двоюродных брата и сестры родилось семь детей. Все они официально не зарегистрированы. Семья жила закрыто от общества, дети не посещали образовательные учреждения. Светлана рожала их дома в ванной. Восьмой ребенок, предположительно, в семье приемный.