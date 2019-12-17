  1. Пятый канал
  4. Везде жуткий бардак: в каких условиях содержали детей в многодетное семье в Ленобласти

Везде жуткий бардак: в каких условиях содержали детей в многодетное семье в Ленобласти

, 22:41 | Светлана Шевченко Эксклюзивное видео 79

Полиция почти сутки изучала трехэтажный коттедж в Химози, где двоюродные брат и сестра растили своих незарегистрированных детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Полиция почти сутки обследовала дом в деревне Химози в Гатчинском районе Ленобласти, откуда накануне были изъяты восемь детей и обнаружен внушительный арсенал оружия.

Внутри дома жуткий бардак. Стоят двухярусные деревянные кровати. Вещи навалены кучами. Очень мало окон. На третьем этаже стоят решетки. Вот такая картина содержания детей открылась правоохранителям.

Территория вокруг дома также не облагорожена. Видно, что не убирались. Везде мусор и много разных железных деталей — какие-то запчасти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети из семьи в деревне Химози жили в трехэтажном коттедже в антисанитарных условиях. Находясь в больнице они на видео рассказали о своей жизни и характере отца, которого правоохранители подозревают в многолетнем растлении своей несовершеннолетней дочери.

К слову, за время совместной жизни у двоюродных брата и сестры родилось семь детей. Все они официально не зарегистрированы. Семья жила закрыто от общества, дети не посещали образовательные учреждения. Светлана рожала их дома в ванной. Восьмой ребенок, предположительно, в семье приемный.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.24 69.68
-0.26
Астролог рассказала, как 17 декабря удержать удачу

Последние новости

22:54
Берлин готов к санкциям Вашингтона против «Северного потока — 2»
22:45
Задержаны трое предполагаемых участников перестрелки в Ростовской области
22:41
Везде жуткий бардак: в каких условиях содержали детей в многодетное семье в Ленобласти
22:30
Мать владельца арсенала в Химози оказалась еще и совладельцем храма в Кудрово
22:21
Седокова ушла с вечеринки в честь своего дня рождения в мужских ботинках
22:07
Многодетная мать приехала в злополучный дом в Химози в Ленобласти

Сейчас читают

«Ей нужен парик»: подписчики раскритиковали внешность Нелли Уваровой
«Миша сделал мне предложение»: 77-летняя Ангелина Вовк думает о свадьбе
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]