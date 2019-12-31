Лайфхак для самых хитрых: как загадать желание на Новый год несколько раз

Для самых хитрых мечтателей 5-tv.ru публикует последовательность, с которой в России и в мире встречают Новый год. Например, благодаря нескольким часовым поясам на территории нашего государства, можно будет загадать сразу 11 заветных желаний на Новый год.

15:00 (по московскому времени) — первое новогоднее желание можно загадать еще днем. В этот момент Новый год празднуют жители Камчатки;

16:00 — праздник отмечают в Магаданской области и Южно-Сахалинске;

17:00 — поздравляем друзей во Владивостоке, Хабаровске и Уссурийске;

18:00 — подключаются к празднованию в Чите, Благовещенске, Забайкалье и Амурской области;

19:00 — начинают веселиться в Иркутске, Улан-Удэ и Бурятии;

20:00 — отмечают Новый год в Красноярском, Алтайском крае, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, в республике Тыве;

21:00 — загадывают желания в Омской области;

22:00 — к торжественной части подключаются города Челябинской, Тюменской, Пермской областей, республики Башкортостана;

23:00 — присоединяются Удмуртия, Самара и Тольятти;

00:00 — наконец-то праздник добрался до Москвы и Санкт-Петербурга!

01:00 — благодаря Калининградской области мы можем загадать свое 11 желание!

Для самых неугомонных мечтателей стоит рассказать и о празднованиях Нового года во всем мире. Например, когда 1 января в столице РФ стрелки часов покажут 06:00 утра, в Японии будет 00:00 часов. В 11:00 утра по московскому времени в первый день января праздник отметят жители острова Самоа. Они сделают это последними на Земле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог и коуч объяснила, как правильно формулировать желания.