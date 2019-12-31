Что ждет знаки зодиака в последние часы уходящего года и новогоднюю ночь

Астрологи интернет-сервиса Astro7 рассказали, что судят звезды землянам в последние часы уходящего года и в новогоднюю ночь.

ОВЕН

Звезды сулят вам отличный вечер и полную сюрпризов новогоднюю ночь. Проблемы и неурядицы отойдут перестанут волновать вас, постарайтесь оставаться в таком приподнятом настроении до вечера. После заката к вам возможно нагрянут неожиданные гости. Не беспокойтесь, что праздничного угощения не хватит на всех — они принесут с собой подарки.

ТЕЛЕЦ

Новогодние сюрпризы будут сыпаться на вас весь день, но постарайтесь умерить свое любопытство и набраться терпения — время получать подарки наступит после полуночи. Звезды советуют уделить больше времени домочадцев — в новогоднюю ночь не скупитесь на комплименты и знаки внимания близким. А еще с боем курантов вы, возможно, получите приятное известие от старых друзей.

БЛИЗНЕЦЫ

В последний день уходящего года звезды благоволят вам, некоторые ваши заветные желания исполнятся до полуночи. Но старайтесь не беспокоиться из-за мелочей и не брюзжать на домашних. В новогоднюю ночь стоит пригласить на семейное застолье друзей и угостить их чем-нибудь необычным.

РАК

Весь вечер будет наполнен предпраздничной суетой, старайтесь относиться спокойно к внезапно возникающим проблемам и не выясняйте отношения с родственниками. Предстоящая ночь благоприятна для общения с представителями противоположного пола. Стоит уделить особое новогоднему наряду — после полуночи вас может настигнуть стрела Купидона.

ЛЕВ

Запаситесь толстым красивым блокнотом и жирными чернилами — звезды будут особенно благосклонны к вам в новогоднюю ночь и правильно сформулированные и записанные желания имеют все шансы сбыться. Однако не торопитесь афишировать свои мечты, чтобы не спугнуть удачу. Предстоящая ночь также обещает быть богатой на необычные знакомства и веселое, интересное общение.

ДЕВА

В последний день года вас переполняют необычные идеи, однако, увы, реализовать их все у вас уже не хватит времени. Выберите самые интересные и оставьте лучше несколько часов на общение с близкими. В новогоднюю ночь велика вероятность появления на вашем пороге дорогих гостей, которые решат нанести вам визит без предупреждения.

ВЕСЫ

Сегодня вы слишком упрямы и несговорчивы, перестаньте спорить с домочадцами и пререкаться с друзьями, постарайтесь отыскать компромиссы, и не портить отношения с окружающими. Новогоднюю ночь звезды настоятельно рекомендуют провести вдвоем с любимым человеком — праздничный ужин может стать незабываемым.

СКОРПИОН

Предновогодний вечер обещает быть позитивным и веселым, есть только вы не погрязнете в бытовых проблемах и хозяйственных хлопотах. В новогоднюю ночь звезды обещают вам приятных гостей, ценные подарки и встречу с человеком, который заставляет чаще биться ваше сердце.

СТРЕЛЕЦ

На исходе дня вы с большой вероятностью окажетесь перед выбором между семейным праздником и вечеринкой с друзьями. Однако звезды приготовили для вас третий вариант — приглашайте друзей в гости и накрывайте стол на всех. И не забудьте переодеться, не стоит встречать новый год в старой футболке.

КОЗЕРОГ

Звезды любят вас! А в последний день уходящего года вас ждет признание и масса комплиментов от коллег и партнеров. Если вечером вас пригласят на романтическую прогулку, не отказывайтесь, однако ни в коем случает не опаздывайте на семейное мероприятие.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня звезды решили вас баловать как никогда. Предстоящие сутки принесут удачу и на любовном фронте, и в отношениях с друзьями и родными. До исхода дня семейные конфликты будут урегулированы, а вас ожидает встреча с интересными людьми. Однако новогоднюю ночь лучше провести с домочадцами — друзья поймут вас и не обидятся.

РЫБЫ

Зарядите свой телефон — в течение ближайших 24 часов он будет звонить не переставая. Возможно, вам придется несколько раз менять планы на вечер, вас ждут интересные приглашения на увлекательные мероприятия. Звезды советуют провести новогоднюю ночь в компании старых друзей, они приготовили вам какой-то сюрприз.

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