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Лера Кудрявцева после операции отметит Новый год дома с семьей

, 16:49 | Алиса Старжевская Фото 138

Родные ждали телеведущую после выписки и встретили ее подарками под наряженной елкой.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева шокировала общественность новостью, что ее грудные имплантаты, которые она поставила 15 лет назад, протекают. Опасную операцию провели в срочном порядке, но сейчас Кудрявцеву со спокойной душой выписали из больницы. Новый год телеведущая встретит в кругу семьи.

Instagram @leratv

Кудрявцева сообщила о скорой выписке 30 декабря. Лера также показала поклонникам в сторис своего блога ярко украшенную елку, под которой уже спрятала приятные сюрпризы для близких.

«Дома подарки для дочи», — подписала кадр теледива.

В нелегкий период Лера окружена заботой звездных друзей, но больше всего она получает поддержку от поклонников и близких. В прошлом году звезда подарила 32-летнему супругу Игорю Макарову дочь, которую назвала Марией. От первого брака у Леры есть 29-летний сын.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов.

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