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Цуканова-Котт подвела итоги года, эротично лежа обнаженной в постели

, 18:24 | Ниса Мурзанаева Фото 210

30-летняя актриса рассказала, чем занимается 31 декабря в канун Нового года.

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Фото, видео: Instagram @anna_tsukanova_kott

Анна Цуканова-Котт поделилась с подписчиками эротичной фотографией в Instagram. На снимке кинозвезда позирует лежа обнаженной в постели на белых простынях. Публикацию актриса сопроводила рассказом о том, чем занимается 31 декабря в канун Нового года.

«Я вот сегодня лежала и анализировала, что хорошего произошло в этом году, чему я научилась? Стала ли я лучше? Ну и, конечно, уже побежала, чтобы купить подарки и себе платье, потому что, как видите, я пока без него», — кокетливо сообщила знаменитость.

Instagram @anna_tsukanova_kott

Поклонники Анны Цукановой-Котт пришли в полнейший восторг от откровенной фотографии. Эротичное фото быстро набрало порядка пяти тысяч отметок «мне нравится». Снимок обнаженной звезды спровоцировал фанатов оставить под постом также множество восхищенных комментариев.

«Очень красивая»;

«Ты супер!»

«Секси-киска»;

«Всегда любуюсь такими фотографиями, все так просто и невероятно красиво», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Цуканова-Котт показала «пятую точку» на пляже.

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