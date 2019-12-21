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«Ну и „Ералаш“!»: Анна Цуканова-Котт показала «пятую точку»

, 4:14 | Валентин Черников Фото 46

Актриса показала себя со спины на пляже и сострила о пикантной части тела.

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Фото, видео: Instagram @anna_tsukanova_kott

Пляжное фото Анны Цуканова-Котт со спины впечатлило ее фанатов. В Instagram актриса выложила снимок из Пхукета, где запечатлена сверху на берегу. Она лежит на животе без верхней части купальника с книгой в руке, демонстрируя стройную фигуру.

«Как сказал Брайан Молко: „Мнение, как и …. (‚пятая точка‘ — Прим. ред.), есть у всех“», — процитировала Анна.

Instagram @anna_tsukanova_kott

Вместе с мужем режиссером Александром Котт звезда «Ералаша», «Курсантов» и других отечественных лент имеет апартаменты в Таиланде. Там Цуканова-Котт периодически проводит свободное время, как видно на выложенном снимке. Судя по всему, отдых идет ей на пользу. Подтянутое тело актрисы и метко вставленная цитата пришлись по вкусу ее подписчикам.

«Такая (попа — Прим. авт.) не у всех»;

«Аннушка, ракурс роскошный»;

«Вы потрясны, обожаю вас»;

«Анна, вот за что вас люблю, так за личное мнение!»

«Ну и „Ералаш“!», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Цуканова-Котт вышла замуж в футболке и без макияжа.

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