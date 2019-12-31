«Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты…!» Что просят дети знаменитостей на Новый год

5-tv.ru в преддверии Нового года рассказывает о пожеланиях детей российских знаменитостей, которые они отправили в письмах Деду Морозу.

Члены семьи лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной верят в волшебство. Поэтому на протяжении нескольких лет накануне Нового года певица вместе с детьми — сыном Артемом и дочерью Мартой пишут письма Деду Морозу. Стоит отметить, что послания отправляются спецпочтой — морозильной. Ребята кладут свои письма в холодильник и оттуда они чудесным образом попадают в руки волшебника.

«Ребята очень хотели снег в Москве, но в этом году с ним возникла какая-то проблема. Поэтому заказали Дедушке его привезти. Марта еще попросила скейтборд и футболку с принтом, а Артем костюм Боба Фетта — это из вселенной „Звездных войн“, которые он обожает», — цитирует Диану Арбенину Starhit.

Пятилетний сын певца Сергея Лазарева Никита хочет получить на Новый год чемоданчик врача. Мальчик, как и все, обожает машинки и мечтает стать водителем. Поэтому и подарок попросил соответствующий — в любом авто должна быть аптечка. Наступление Нового года семья, по традиции, отмечает 1 января, так как Сергей Лазарев, как правило, в праздничную ночь работает.

«Все очень ждут праздник, особенно момент, когда утром мы вместе сядем за стол со всякими вкусностями и начнем распаковывать подарки. Сын сейчас мечтает стать водителем. Как все мальчики, любит красивые машинки, поэтому у Деда Мороза попросил чемоданчик врача — чтобы в его будущем авто по всем правилам была аптечка», — рассказал Сергей Лазарев.

Семья телеведущей Тутты Ларсен встречает Новый год дома в пижамах. Старший сын знаменитости — 14-летний Лука не верит в Деда Мороза, средняя дочь — девятилетняя Марфа уже отправила пожелание, причем за двоих, так как младший — четырехлетний Иван еще не приобрел навык изложения мыслей на бумаге.

«Послание кладем в новогоднюю ночь под елку. И, когда дети ложатся спать, мы, родители, вместо того чтобы продолжать отмечать, начинаем судорожно изображать, что приходил Дед Мороз: рассыпаем пенопласт, имитирующий снег, на подоконнике оставляем след от сапога. Ну и, конечно, заменяем письмо на презенты. Мои дети всегда просят игрушки», — признается Тутта Ларсен.

Фигуристка Ирина Слуцкая намерена встретить Новый год тихо, по-домашнему. Спортсменка устроит семейный праздник вместе с мужем, тремя детьми и родителями за городом. Ирина Слуцкая отмечает, что ее дочь Варвара обожает фигурное катание, и подарок попросила у Деда Мороза отнюдь не случайный.

«Доченька очень любит фигурное катание, занимается по несколько раз в неделю и просто кайфует, чему я безумно рада. Поэтому она попросила красивое платье для выступлений. Нарядов у нее много, но девочкам всегда хочется обновок», — сказала Ирина Слуцкая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к детям Екатерины Климовой ночью заглянул Дед Мороз.