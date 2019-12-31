Огромный круизный лайнер врезался в бетонный пирс

Круизный лайнер MSC Grandiosa врезался в бетонный причал у города Палермо на острове Сицилия. Видео столкновения и фото с последствиями появились в сети.
Инцидент произошел утром 30 декабря. Лайнер длиной 330 метров пытался пришвартоваться в районе города Палермо. На кадрах можно увидеть, как корма лайнера врезается в пирс и разрушает одну из его частей.
На фото из соцсетей видно, что угол бетонного причала раскрошился от удара с лайнером.
Само судно тоже пострадало, однако пока не известно пробит ли корпус.
Fox News сообщает, что во время столкновения был сильный ветер. Представитель круизной компании сказал, что MSC Grandiosa продолжит следовать по запланированному ранее маршруту. Там заверили, что столкновение с пирсом не представляло риска для пассажиров и членов экипажа.
Лайнер MSC Grandiosa впервые отправился в путешествие в октябре. Судно стоимостью 853 миллиона долларов может перевезти до 6297 пассажиров и 1700 членов экипажа. В нем расположены 11 ресторанов, 21 бар и даже Цирк дю Солей. Массивный корабль считается вторым по величине в мире.
Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии на круизном лайнере, следовавшем из Франции и Великобританию. Примечательно, что часть пассажиров судна полностью проигнорировали начавшийся потоп и продолжили выпивать.