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Огромный круизный лайнер врезался в бетонный пирс

, 19:50 | Игорь Рязов Видео 135

Совершенно новое судно MSC Grandiosa повредило левый борт выше ватерлинии. Угол пирса просто раскрошился.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christian Charisius, YouTube @Edited By Mauricio & Eduardo

Круизный лайнер MSC Grandiosa врезался в бетонный причал у города Палермо на острове Сицилия. Видео столкновения и фото с последствиями появились в сети.

Инцидент произошел утром 30 декабря. Лайнер длиной 330 метров пытался пришвартоваться в районе города Палермо. На кадрах можно увидеть, как корма лайнера врезается в пирс и разрушает одну из его частей.

На фото из соцсетей видно, что угол бетонного причала раскрошился от удара с лайнером.

Twitter @RockCheetah

Само судно тоже пострадало, однако пока не известно пробит ли корпус.

Twitter @Maritime_Bullet

Fox News сообщает, что во время столкновения был сильный ветер. Представитель круизной компании сказал, что MSC Grandiosa продолжит следовать по запланированному ранее маршруту. Там заверили, что столкновение с пирсом не представляло риска для пассажиров и членов экипажа.

Лайнер MSC Grandiosa впервые отправился в путешествие в октябре. Судно стоимостью 853 миллиона долларов может перевезти до 6297 пассажиров и 1700 членов экипажа. В нем расположены 11 ресторанов, 21 бар и даже Цирк дю Солей. Массивный корабль считается вторым по величине в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии на круизном лайнере, следовавшем из Франции и Великобританию. Примечательно, что часть пассажиров судна полностью проигнорировали начавшийся потоп и продолжили выпивать.

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