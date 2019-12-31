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  4. Россия разгромила Германию на молодежном ЧМ по хоккею

Россия разгромила Германию на молодежном ЧМ по хоккею

, 20:44 | Игорь Рязов Видео 251

Россияне вышли в плей-офф с шестью очками за четыре игры.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jaroslav Ozana, Instagram @mustang1803

Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Матч прошел в чешском городе Острава. На арене присутствовали более четырех с половиной тысяч зрителей. Среди россиян голы забили Кирилл Марченко (7-я, 14-я минуты), Григорий Денисенко (оба на 35-й минуте), Павел Дорофеев (39) и Дмитрий Воронков (41). Среди немцев отличился Нино Киндер (58).

Лучшим российским игроком был признан Кирилл Марченко, набравший пять очков. У команды Германии лучшим назвали голкипера Хендрика Хане.

По итогам встречи российские спортсмены вышли в плей-офф с шестью очками за четыре игры. Учитывая ситуацию в турнирной таблице, свой четвертьфинальный матч российская команда проведет в Тршинеце. Итоговое место сборной России в группе будет зависеть от результата матча между командами Канады и Чехии. Они сыграют 31 декабря.

Это вторая крупная победа российской молодежки на чемпионате мира в Чехии. Как сообщал 5-tv.ru, несколькими днями ранее сборная России по хоккею разгромила команду Канады со счетом 6:0. По итогам встречи капитан канадской сборной не стал снимать шлем, пока звучал российский гимн.

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