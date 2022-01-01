День Илии Муромского и Новый год: что можно и нельзя делать 1 января

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Светлана Александрова
Светлана Александрова Светлана Александрова Журналист 8 860

Православные продолжают соблюдать Рождественский пост, несмотря один из главных праздников в стране. Народные же приметы запрещают сегодня выносить мусор.

День Илии Муромского и Новый год: что можно и нельзя делать 1 января

Фото: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, /Jan Woitas, /Alexei Gyngazov

Православные христиане 1 января чтут память сразу нескольких святых. В их числе: епископ Григорий Омиритский, ферентийский святитель Вонифатий Милостивый, египетские мученики Илия, Пров и Арис, а также преподобный Илия Муромский Печерский - считается прототипом былинного Ильи Муромца.

Последний родился в Муроме в XII веке. Он принял монашество и обитал в Киево-Печерской лавре. Преподобный, известен тем, что скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято в православной церкви теперь — большой, указательный и средний пальцы сложены вместе, а безымянный и мизинец пригнуты к ладони.

Во времена борьбы со старообрядческим расколом в XVII–XIX веках этот факт из биографии святого являлся веским доказательством в пользу трехперстного сложения. Старец был причислен к лику святых как преподобный Илия Муромец в 1643 году. Его мощи покоятся в Киево-Печерской Лавре.

Что нельзя делать 1 января

Несмотря на первый день Нового года и связанные с этим праздники, у православных продолжается строгий Рождественский пост, а потому они должны воздерживаться не только в употреблении спиртного и скоромной пищи, но и в увеселениях, развлечениях и плотских страстях.

Народные же приметы не рекомендуют в первый день нового года заниматься тяжелой или грязной работой, чтобы не провести так весь год. Из тех же соображений нельзя ругаться и ссориться. А чтобы не накликать беду, нельзя 1 января выносить из дома мусор.

Что можно делать 1 января

Чтобы наступивший год был богат на события и разнообразен, нужно в течение дня несколько раз поменять наряды.

Чтобы привлечь деньги, знатоки советуют во время утреннего умывания натереть руки не мылом, а монетами.

Тем, чья работа связана с торговлей, советуют сделать скидку первому в новом году покупателю, чтобы обеспечить себе процветание и успех на весь год.

Приметы на 1 января

  • Если 1 января первым на улице встретится мужчина, весь год будет сопутствовать удача во всех начинаниях;
  • Незамужним девушкам, которые мечтают о свадьбе, 1 января нужно купить молоко. Если оно не скиснет на протяжении двух недель, замужество не замедлит себя ждать;
  • Если 1 января эхо далеко идет, морозы будут крепчать;
  • Сильный ветер 1 января — к обильному урожаю фруктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что необходимо успеть в последний день уходящего года.

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