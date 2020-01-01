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  4. Новый год и день памяти преподобного Илии Муромского. Что нельзя делать 1 января

Новый год и день памяти преподобного Илии Муромского. Что нельзя делать 1 января

, 0:48 | Светлана Александрова 1 842

Православные чтят память преподобного Илии Муромского и продолжают соблюдать Рождественский пост. Народные же приметы запрещают выносить мусор 1 января и советуют сменять наряды.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, /Jan Woitas, /Alexei Gyngazov

Православные христиане 1 января чтут память святителя Григория, Омиритского епископа, флорентийского епископа Святителя Вонифатия Милостивого, египетских мучеников Илии, Прова и Арис, а также преподобного Илии Муромца Печерского.

Последний, как можно догадаться из его прозвища, родился в Муроме в XII веке, и народное предание отождествляет его с знаменитым героем былин и песен — богатырем Ильей Муромцем.

Он принял монашество и обитал в Киево-Печерской лавре. Преподобный, известен тем, что он скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято и в православной церкви теперь — большой, указательный и средний пальцы сложены вместе, а безымянный и мизинец пригнуты к ладони. Во времена борьбы со старообрядческим расколом в XVII–XIX веках этот факт из биографии святого являлся веским доказательством в пользу трехперстного сложения. Старец был причислен к лику святых как преподобный Илия Муромец в 1643 году. Его мощи покоятся в Киево-Печерской Лавре.

Что нельзя делать 1 января

Несмотря на первый день Нового года и связанные с этим праздники, у православных продолжается строгий Рождественский пост, а потому они должны воздерживаться не только в употреблении спиртного и скоромной пищи, но и в увеселениях, развлечениях и плотских страстях.

Народные же приметы не рекомендуют в первый день нового года заниматься тяжелой или грязной работой, чтобы не провести так весь год. Из тех же соображений нельзя ругаться и ссориться. А чтобы не накликать беду, нельзя 1 января выносить из дома мусор.

Что нужно делать 1 января

Чтобы новый год был богат на события и разнообразен, нужно в течение дня несколько раз поменять наряды.

Чтобы привлечь в новом году деньги, знатоки советуют во время умывания натереть руки не мылом, а монетами.

Тем, чья работа связана с торговлей, советуют сделать скидку первому в новом году покупателю, чтобы обеспечить себе процветание и успех на весь год.

Приметы

Если 1 января первым на улице встретится мужчина, весь год будет сопутствовать удача во всех начинаниях.

Незамужним девушкам, которые мечтают о свадьбе, 1 января нужно купить молоко. Если оно не скиснет на протяжении двух недель, замужество не замедлит себя ждать.

Если 1 января эхо далеко идет, морозы будут крепчать.

Сильный ветер 1 января — к обильному урожаю фруктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что необходимо успеть в последний день уходящего года. 

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