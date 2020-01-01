«Уже 17! Обалдеть!» Максим Галкин растрогал фанатов архивным новогодним роликом

Юморист Максим Галкин растрогал фанатов архивной публикацией. Он разместил фрагмент новогоднего мюзикла, вышедшего на экраны 17 лет назад в своем Instagram-профиле. В кадре шоумен поет со своей супругой Аллой Пугачевой песню «Новый год» Верки Сердючки. Зрители с бенгальскими огнями двигаются в такт музыке, а артисты на сцене исполняют известную песню.
«Всего-то 17 лет прошло», — подписал пост мужчина.
Праздничный пост решил прокомментировать певец Валерий Сюткин.
«С Новым годом! Здоровья, Удачи, Любви и Хороших Новостей!» — написал он.
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В ответ Максим Галкин поблагодарил коллегу. Также к поздравлениям артиста присоединились многочисленные подписчики шоумена. Они пожелали Галкину и его семье здоровья и счастья, а также рассказали, что с удовольствием пересматривают любимый мюзикл под Новый год.
«С наступающим новым годом! Счастья вам и вашей семье»;
«Вот время летит…»;
«„За двумя зайцами“ –лучший новогодний фильм, замечательные актеры»;
«Только закончила смотреть. На этом моменте аж прослезилась) любимый новогодний фильм!»;
«Уже 17! Обалдеть! С наступающим!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Галкин показал новогоднее импровизированное выступление детей.