«Уже 17! Обалдеть!» Максим Галкин растрогал фанатов архивным новогодним роликом

Юморист Максим Галкин растрогал фанатов архивной публикацией. Он разместил фрагмент новогоднего мюзикла, вышедшего на экраны 17 лет назад в своем Instagram-профиле. В кадре шоумен поет со своей супругой Аллой Пугачевой песню «Новый год» Верки Сердючки. Зрители с бенгальскими огнями двигаются в такт музыке, а артисты на сцене исполняют известную песню.

«Всего-то 17 лет прошло», — подписал пост мужчина.

Праздничный пост решил прокомментировать певец Валерий Сюткин.

«С Новым годом! Здоровья, Удачи, Любви и Хороших Новостей!» — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Всего-то 17 лет прошло 🎅🏻🕺🏻💃🏼🥳 #новыйгод2020 Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 31 Дек 2019 в 11:31 PST

В ответ Максим Галкин поблагодарил коллегу. Также к поздравлениям артиста присоединились многочисленные подписчики шоумена. Они пожелали Галкину и его семье здоровья и счастья, а также рассказали, что с удовольствием пересматривают любимый мюзикл под Новый год.

«С наступающим новым годом! Счастья вам и вашей семье»;

«Вот время летит…»;

«„За двумя зайцами“ –лучший новогодний фильм, замечательные актеры»;

«Только закончила смотреть. На этом моменте аж прослезилась) любимый новогодний фильм!»;

«Уже 17! Обалдеть! С наступающим!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Галкин показал новогоднее импровизированное выступление детей.