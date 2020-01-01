Гороскоп на 1 января: Новый год сулит награды и большие перспективы

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: В первый день наступившего года — 1 января — всем знакам зодиака звезды советуют обратить на свое душевное состояние. Так ли важно на первое место ставить финансовое благополучие? Возможно стоит посмотреть назад, чтобы увидеть ошибки прошлого и смело шагнуть в счастливое будущее.

♈ Овен

Мы живем в материальном мире, Овен. Истина в том, что деньги, успех и власть определяют наше самосознание. У нас нет никаких оснований не пользоваться плодами нашей тяжелой работы (в конце концов, мы вступаем в Год императора).

Но могут ли финансовые награды удовлетворить нашу душу и принести нам радость и счастье? Перестройтесь, обратите внимание на ваше душевное состояние. Пойдите по тому пути, которое готовит для вас ваше сердце. Верьте, что все остальное, что вы желаете, автоматически найдет к вам дорогу.

Космический совет: выберите то, что делает вас счастливым.

♉ Телец

Вы были замечены в местах, которые повышают ваш социальный статус. Пить «Маргариту» вместе с командой так же весело, как и раньше, но вы не хотите, чтобы ваше тело страдало во имя удовольствия.

В январе этого года вы берете на себя заботу и душевное равновесие с вновь обретенным рвением. Подумайте о том, чтобы начать день с пробежки по парку, чтобы гормоны чувствовали себя хорошо. Или вернитесь к коврику для йоги.

Космический совет: вы готовы быть самим собой.

♊ Близнецы

Речь идет не только о зарабатывании денег, но и о том, чтобы заставить ваши деньги работать на вас. В январе этого года вы вкладываете средства в сбережения и инвестиции. Хороший способ мотивировать себя — отложить в сторону свои финансы.

Помнить о долгосрочных целях, таких как бизнес, в который вы хотите инвестировать, или отпуск, который вы хотите взять в конце этого года. Да, вам придется пойти на несколько компромиссов в настоящем, но ваше будущее я поблагодарит вас за терпение.

Космический совет: стать умным.

♋ Рак

У всех нас есть старейшина, Рак. И пришло время слушать мудрость. У вас есть возможность быть судьей. Мудрым судьей, который может помочь конфликтующим сторонам найти общий язык. Слушайте глубоко, смотрите внимательно и говорите последним.

Вас будут уважать за вашу объективность и вашу способность придумывать беспроигрышный результат там, где его, кажется, нет. Пусть все сосредоточатся на высшем благе, и мир будет восстановлен.

Космический совет: будь предвестником мира.