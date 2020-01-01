Гороскоп на 1 января: Новый год сулит награды и большие перспективы

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: В первый день наступившего года — 1 января — всем знакам зодиака звезды советуют обратить на свое душевное состояние. Так ли важно на первое место ставить финансовое благополучие? Возможно стоит посмотреть назад, чтобы увидеть ошибки прошлого и смело шагнуть в счастливое будущее.
♈ Овен
Мы живем в материальном мире, Овен. Истина в том, что деньги, успех и власть определяют наше самосознание. У нас нет никаких оснований не пользоваться плодами нашей тяжелой работы (в конце концов, мы вступаем в Год императора).
Но могут ли финансовые награды удовлетворить нашу душу и принести нам радость и счастье? Перестройтесь, обратите внимание на ваше душевное состояние. Пойдите по тому пути, которое готовит для вас ваше сердце. Верьте, что все остальное, что вы желаете, автоматически найдет к вам дорогу.
Космический совет: выберите то, что делает вас счастливым.
♉ Телец
Вы были замечены в местах, которые повышают ваш социальный статус. Пить «Маргариту» вместе с командой так же весело, как и раньше, но вы не хотите, чтобы ваше тело страдало во имя удовольствия.
В январе этого года вы берете на себя заботу и душевное равновесие с вновь обретенным рвением. Подумайте о том, чтобы начать день с пробежки по парку, чтобы гормоны чувствовали себя хорошо. Или вернитесь к коврику для йоги.
Космический совет: вы готовы быть самим собой.
♊ Близнецы
Речь идет не только о зарабатывании денег, но и о том, чтобы заставить ваши деньги работать на вас. В январе этого года вы вкладываете средства в сбережения и инвестиции. Хороший способ мотивировать себя — отложить в сторону свои финансы.
Помнить о долгосрочных целях, таких как бизнес, в который вы хотите инвестировать, или отпуск, который вы хотите взять в конце этого года. Да, вам придется пойти на несколько компромиссов в настоящем, но ваше будущее я поблагодарит вас за терпение.
Космический совет: стать умным.
♋ Рак
У всех нас есть старейшина, Рак. И пришло время слушать мудрость. У вас есть возможность быть судьей. Мудрым судьей, который может помочь конфликтующим сторонам найти общий язык. Слушайте глубоко, смотрите внимательно и говорите последним.
Вас будут уважать за вашу объективность и вашу способность придумывать беспроигрышный результат там, где его, кажется, нет. Пусть все сосредоточатся на высшем благе, и мир будет восстановлен.
Космический совет: будь предвестником мира.
♌ Лев
Прежде чем начать работать над новым набором целей, посмотрите в зеркало заднего вида. Подведите итоги обучения. Уроки, которые сделали вас более сильным, более устойчивым.
Лев, молитва благодарности пройдет долгий путь. С точки зрения саморазвития и внутренней трансформации, верьте, что это будет ваш лучший год.
Космический совет: вы готовы противостоять своим страхам.
♍ Дева
Прежде чем перейти в новый год, уделите время, чтобы оглянуться назад. Обратите пристальное внимание на ваши успехи и даже больше внимания на вещи, которые не сработали, как планировалось.
Преодолеваемые вами препятствия и уроки, которые вы извлекли, внесли свой вклад в то, кем вы являетесь сегодня. Теперь пришло время решить все, что вы хотели бы взять с собой. Помните, последовательность является ключевым фактором. Пусть это будет ваш лучший год, Дева.
Космический совет: возьмите себя с собой в новый год.
♎ Весы
«Приложите сознательные усилия, чтобы окружить себя позитивными, питающими и вдохновляющими людьми. Людьми, которые верят в вас и побуждают вас идти за своими мечтами и приветствовать ваши победы». Цитата Джека Кэнфилда, которая точно описывает, что вам нужно делать дальше.
Весы, ты вступаешь в новый год со своим добрым племенем. Продолжайте вдохновлять друг друга во время движения к свету.
Космический совет: наступило время для магии.
♏ Скорпион
Тебе никогда не нравятся все в комнате. Это и не нужно. Сосредоточьтесь на том, что вы здесь делаете. Стоит практиковать определенную степень отрешенности, когда вы сознательно согласны с долгосрочными целями.
Некоторые из вас, возможно, должны быть носителями плохих новостей. Ваши слова исходят из места злобы или правды? Скорпион, иногда вы должен делать то, что должны делать.
Космический совет: знать, когда отсоединиться.
♐ Стрелец
У вас была клубный период и вас видели в нужных местах. В этом году вы настроены на что-то душевное. Присоединение к кружку медитации может быть хорошим началом.
Некоторые из вас могут держать в себе обиды прошлого. Помогает ли держаться за разбитое стекло? Признайте боль и предательство, чтобы вы наконец смогли отпустить это.
Космический совет: пусть исцеление станет приоритетом.
♑ Козерог
Вы справились с обидой, болью и предательством. Вы также танцевали со своими самыми темными демонами, пока, наконец, не научились отпускать их.
Прошедший год был значительным с точки зрения саморазвития. Так что это значит для 2020 года? Вы берете самую сильную, самую устойчивую версию себя в новом году. Вы готовы войти в свой свет и поделиться своими дарами с миром. Возрождение и воскресение останутся для вас важными темами.
Космический совет: пришло время шагнуть в ваш свет.
♒ Водолей
Чем успешнее мы становимся, тем больше наше эго имеет тенденцию проявляться. Два слова, Водолей: оставайтесь скромным. Следите за своей склонностью во время общения с людьми.
Поиск способа работать с ними, а не против них, не только обеспечит положительный результат, но и поможет вам восстановить мир в организации. Звучит как беспроигрышный вариант!
Космический совет: оставайтесь скромным.
♊ Рыбы
Все выровняется для вас, хотя вы еще не видите этого. Вы просто должны доверять божественному плану, Рыбы. Секрет в том, чтобы сделать это большим: вкладывать в работу, не ожидая немедленных результатов. Вы будете иметь свой момент на солнце.
Но прежде чем войти в новое, уделите минутку, чтобы взглянуть в зеркало заднего вида и понять, какие тяжелые уроки вам пришлось сделать. Будьте благодарны за знания, которые помогли вам подняться. Вы принимаете более сильную, более устойчивую версию себя в 2020 году.
Космический совет: будьте благодарны за жизненные уроки.
Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 30 декабря по 5 января.