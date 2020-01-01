  1. Пятый канал
  4. Папа Римский ударил женщину в Ватикане

Папа Римский ударил женщину в Ватикане

, 11:32 | Валентин Черников Видео 920

В новогоднюю ночь глава католической церкви резко ответил назойливой даме из толпы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ZUMA Wire, Twitter @CBSNews

Резкий ответ папы Римского Франциска на поведение назойливой дамы попал на видео. Ролик выложило в соцсетях американское издание CBS News.

В кадре глава католической церкви в новогоднюю ночь приветствовал верующих в Ватикане после новогодней службы. Одна женщина из толпы через заграждение схватила его за руку и притянула к себе. Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.

В своей новогодней речи в базилике Святого Петра Франциск призвал христиан сосредоточить силы на строительстве мирного и приветливого мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 1 января: Новый год сулит награды и большие перспективы

Последние новости

12:36
Таинственное исчезновение двухлетнего ребенка расследуют в Благовещенске
12:20
Что нам берег заморский! Как звезды проведут новогодние каникулы
12:19
Российское и корейское суда столкнулись в Японском море
12:04
«Ведите себя хорошо»: руферы с макушки елки на Дворцовой поздравили Петербург с Новым годом
11:36
«Эй красотка! Хорошая погодка!»: 1 января Волочкова выложила пляжное фото
11:32
Папа Римский ударил женщину в Ватикане

Сейчас читают

Гороскоп на 1 января: Новый год сулит награды и большие перспективы
«Уже 17! Обалдеть!» Максим Галкин растрогал фанатов архивным новогодним роликом
Объявлены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]