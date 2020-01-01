Папа Римский ударил женщину в Ватикане

Резкий ответ папы Римского Франциска на поведение назойливой дамы попал на видео. Ролик выложило в соцсетях американское издание CBS News.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) December 31, 2019

В кадре глава католической церкви в новогоднюю ночь приветствовал верующих в Ватикане после новогодней службы. Одна женщина из толпы через заграждение схватила его за руку и притянула к себе. Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.

В своей новогодней речи в базилике Святого Петра Франциск призвал христиан сосредоточить силы на строительстве мирного и приветливого мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя.