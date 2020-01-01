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«Мир должен быть цветным»: Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой

, 13:59 | Мия Субботина 17

По словам композитора, у телезрителя должно быть право выбора.

Фото: www.globallookpress.com /Anton Belitsky

Композитор Юрий Лоза прокомментировал слова музыкального критика Сергея Соседова, высказавшегося против выступлений звезд отечественной эстрады, в частности, Аллы Пугачевой, сообщает РИА Новости Крым.

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алле Пугачевой, Софии Ротару, Николаю Носкову и Жанне Агузаровой лучше не появляться на сцене, так как они находятся не в лучшей форме. Он назвал их выступления «печальным зрелищем», особенно раскритиковав концерты Пугачевой. Лоза встал на защиту Примадонны, заявив, что у телезрителя должно быть право выбора.

«Мир должен быть цветным, поэтому если люди хотят видеть этих артистов, они должны их видеть. А те, кто не хотят — могут на них не смотреть. Для этого должно быть много разных телепередач, чтобы каждый житель страны мог выбрать желаемую. К сожалению, у нас всегда было что-то одно, когда по основным каналам один и тот же набор артистов. Это плохо», — считает артист.

По словам певца, возраст исполнителя не имеет значения, так как важнее форма, в которой находится вокалист.

«Какая разница, сколько Мирей Матье? Надо смотреть не на то, сколько лет артисту, а в какой он форме. За границей чувствуют своих „ветеранов“, которые собирают там стадионы», — отметил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лоза высказался о Водонаевой, призвавшей женщин не рожать.

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