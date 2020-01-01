  1. Пятый канал
  4. Миллиард за 100 рублей: Москвич стал обладателем выигрыша в новогодней лотерее

Миллиард за 100 рублей: Москвич стал обладателем выигрыша в новогодней лотерее

, 17:45 | Светлана Шевченко 2 283

Розыгрыш праздничного тиража «Русского лото» только что завершился.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Феоктистов Дмитрий, / Фадеичев Сергей, /Кухмарь Кирилл, /Геодакян Артем

Считанные минуты назад завершился розыгрыш праздничного тиража лотереи «Русское лото». Стал известен обладатель рекордного приза в миллиард рублей.

Как сообщили в компании «Столото», им оказался житель Москвы, который приобрел один из более 50 миллионов билетов, принявших участие в сегодняшнем розыгрыше, за сто рублей.

В компании подчеркнули, что выигрыш стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. Имя победителя пока не разглашается. В «Столото» поздравили жителя Москвы и пригласили в московский лотерейный центр для оформления выигрыша.

В прошлом году миллиард поровну разделили жители Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Женские знаки зодиака, способные привести к успеху любого мужчину

Последние новости

18:29
«Костик, я беременна!»: в Comedy Club подшутили над Верой Брежневой
18:17
Женские знаки зодиака, способные привести к успеху любого мужчину
18:04
«Ее мучают боли»: здоровье звезды «Аншлага» в опасности
17:45
Миллиард за 100 рублей: Москвич стал обладателем выигрыша в новогодней лотерее
17:33
Сестра Маликова очаровала поклонников в модных джинсах-бойфрендах
17:21
Россиянин Большунов победил в гонке преследования на турнире «Тур де Ски»

Сейчас читают

«Леди в красном!» Жена внука Пугачева порадовала фанатов новогодним фото
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году
Сергей Лазарев признался, что никогда не любил искусственную грудь Кудрявцевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]