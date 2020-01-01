Миллиард за 100 рублей: Москвич стал обладателем выигрыша в новогодней лотерее

Считанные минуты назад завершился розыгрыш праздничного тиража лотереи «Русское лото». Стал известен обладатель рекордного приза в миллиард рублей.

Как сообщили в компании «Столото», им оказался житель Москвы, который приобрел один из более 50 миллионов билетов, принявших участие в сегодняшнем розыгрыше, за сто рублей.

В компании подчеркнули, что выигрыш стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. Имя победителя пока не разглашается. В «Столото» поздравили жителя Москвы и пригласили в московский лотерейный центр для оформления выигрыша.

В прошлом году миллиард поровну разделили жители Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.