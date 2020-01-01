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  4. Студент из Саратова открыл огонь по машине с ребенком

Студент из Саратова открыл огонь по машине с ребенком

, 19:32 | Анастасия Игонина Видео 42

Молодой человек был недоволен тем, что водитель не пропустил его авто на повороте.

Фото: www.globallookpress.com

В Саратове студент открыл огонь по машине с семьей внутри – в салоне также находился маленький ребенок. Об инциденте региональное Управление МВД сообщило вечером 31 декабря.

По словам главы семьи, водителю ехавшей за ним Lada Priora не понравилось, что его не пропустили вперед на трассе, который хотел совершить поворот со второго ряда. Недовольный водитель пустился вдогонку за машиной с семьей. Поравнявшись с авто, молодой человек высунул в окно руку с оружием и начал стрелять.

МВД РФ

Как объясняет сам нападавший, он хотел прострелить колесо, но был настолько возбужден, что «ни о чем не думал» и не прицеливался. В результате инцидента нехорошо стало супруге водителя пострадавшей машины – ей потребовалась помощь медиков. Восьмилетний ребенок, также находившийся в автомобиле, не пострадал.

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