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Ведро вместо унитаза: в каких условиях живет похищенная в Москве девочка

, 20:18 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 2 678

В праздничную ночь семилетнюю москвичку из дома увела неизвестная женщина. 5-tv.ru стало известно, в каких условиях девочка проживает с родителями.

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Фото, видео: ТАСС/Yay, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из квартиры, где проживает похищенная в новогоднюю ночь семилетняя девочка. Именно из этого дома малышку через несколько часов после полуночи увела незнакомая женщина.

На записи видно, что родители похищенного ребенка не особенно заботятся вопросами порядка — вещи свалены кучей, на небольшом кухонном столе уместились несколько переполненных пепельниц, битовая химия и напитки. Вместо уборной в квартире пустое помещение с наполовину заполненным железным ведром.

Семилетнюю девочку из дома в новогоднюю ночь увела неизвестная женщина. Родители ребенка в этот момент уже спали. Похитительницу вместе с малышкой сотрудники полиции задержали на одной из станций столичного метро.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ соседа о том, как живет семья похищенной девочки.

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