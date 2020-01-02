Видео: Почти два десятка частных домов затопило ледяной водой в Хабаровском крае

Почти два десятка частных домов в Хабаровском крае оказались 1 января в ледяной воде из-за нагонной волны, которая затопила несколько поселков в Охотском районе. Тревогу в соцсетях забили местные жители, которые жаловались, что не могут дождаться помощи. На страшных кадрах улицы и дома заливает вода, которая тут же застывает на морозе, и плачущие люди, которые не знают, что им делать.

«Помогите пожалуйста репостом! Сегодня 01.01.2020, в Охотском районе поселок Морской, обрушилось море, волны огромные, пурга, ветер, люди в отчаянии! Идти некуда, наше МЧС не в силах помочь! Дорог нет! <…> Мой дом ушел под воду, дома моих родственников, земляков! Мой поселок просто уходит под воду!» — написала одна из пользовательниц в Instagram.

Позже на официальном сайте правительства Хабаровского края появилась информация, что по распоряжению губернатора региона Сергея Фургала все оперативные службы в Охотском районе приведены в повышенную готовность, а муниципалитету рекомендовано объявить режим ЧС. Местным жителям поручено оказать материальную помощь.

В свою очередь МЧС Хабаровского края сообщило, что в Охотском районе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и в пострадавшей местности введен режим ЧС. Жителей подтопленных домов решено временно разместить в здании Детского дома вместимостью 300 человек. Однако пока переехать туда люди отказались, их приютили родственники.

Подчеркивается, что погибших и пострадавших в результате природного катаклизма нет. На ликвидацию последствий подтопления направлены 23 человека и пять единиц техники.

«По предварительным данным, в результате наложения прилива и сильных порывов ветра, обусловленных влиянием циклона на побережье Охотского моря, сформировалась нагонная волна, которая и привела к подтоплению. В 15.30 (по хабаровскому времени) был максимальный прилив, на данный момент уровень воды пошел на спад», — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что такое природное явление характерно для Охотского побережья в это время года. 2 января прогнозируется новая волна, которая может достигать 2,2 метра при скорости ветра до 25 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о снежном шторме, оставившим без электричества десятки населенных пунктов в Хабаровском крае.