Из-за снежного циклона в семи селах Хабаровского края отключили электричество

Дальний Восток оказался во власти мощного циклона. Он пришел с территории Китая и принес в регион снегопады и штормовой ветер. В Хабаровском крае осадки не прекращаются уже более суток. Налипание снега на провода привело к массовому отключению энергии. Без света остаются десятки населенных пунктов. На дорогах гололед и множественные ДТП.

Из-за непогоды закрыта паромная переправа связывающая материк с Сахалином. А на самом острове из-за циклона полностью прекратил свою работу морской порт. Высота волн такая, что суда не могут подойти к берегу. В некоторых районах Сахалина за сутки выпало больше месячной нормы осадков.

На юге области полностью закрыто междугороднее автобусное сообщение. Снегом занесло 150 километров трассы Южно-Сахалинск — Оха. В аэропорту областной столицы задержаны и отменены десятки рейсов. Сегодня, по прогнозам синоптиков, погода ухудшится. На острове объявлено штормовое предупреждение.

Ранее Гидрометцентр предупреждал россиян об аномальных холодах.