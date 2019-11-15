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  4. Из-за снежного циклона в семи селах Хабаровского края отключили электричество

Из-за снежного циклона в семи селах Хабаровского края отключили электричество

, 6:29 Эфирная новость 10

Четыре участка дорог закрыты для пассажирского транспорта.

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Фото, видео: ТАСС/Красноухов Сергей,5-tv.ru

Тема:
Погода 4089

Дальний Восток оказался во власти мощного циклона. Он пришел с территории Китая и принес в регион снегопады и штормовой ветер. В Хабаровском крае осадки не прекращаются уже более суток. Налипание снега на провода привело к массовому отключению энергии. Без света остаются десятки населенных пунктов. На дорогах гололед и множественные ДТП.

Из-за непогоды закрыта паромная переправа связывающая материк с Сахалином. А на самом острове из-за циклона полностью прекратил свою работу морской порт. Высота волн такая, что суда не могут подойти к берегу. В некоторых районах Сахалина за сутки выпало больше месячной нормы осадков.

На юге области полностью закрыто междугороднее автобусное сообщение. Снегом занесло 150 километров трассы Южно-Сахалинск — Оха. В аэропорту областной столицы задержаны и отменены десятки рейсов. Сегодня, по прогнозам синоптиков, погода ухудшится. На острове объявлено штормовое предупреждение.

Ранее Гидрометцентр предупреждал россиян об аномальных холодах.

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