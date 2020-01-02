Леди Гага в новогоднюю ночь целовалась на публике с загадочным мужчиной

Леди Гага была замечена целующейся с неизвестным мужчиной на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе, когда часы отбивали полночь, возвещая о наступлении 2020 года. Видео, на котором 33-летняя звезда обвивает руками шею элегантно одетого темноволосого мужчины и долго целует его в губы, сняли и выложили в сеть поклонники певицы.
«Гага обменялась новогодними поцелуями с загадочным мужчиной», — подписан ролик.
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На другом видео артистка в сопровождении телохранителей проходит к машине, держа за руку все того же незнакомца и уезжает домой вместе с ним, оставив публику в недоумении. Очевидцы пишут, что обладательница «Оскара» выглядела «потрясающе, но очень пьяной».
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Как напоминает The Sun все произошло спустя всего через два месяца после того, как она рассталась со звукорежиссером Дэном Хортоном, и через десять месяцев после окончания отношений с женихом Кристианом Карино.
Между одним и вторым, как рассказывал 5-tv.ru, Леди Гага успела очутиться в эпицентре скандала вокруг развода российской модели Ирины Шейк с американским актером Брэдли Купером. В том, что пара, воспитывающая двухлетнюю дочь, распалась, публика обвинила американскую певицу. Российские поклонники Шейк даже устроили настоящую атаку на Леди Гагу в соцсетях.