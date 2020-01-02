МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций

В МЧС подготовили изменения в закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций», которые предписывают обязательную эвакуацию граждан из опасной зоны.

«Предусматривается введение обязанности граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», — цитирует текст документа ТАСС.

Сейчас закон обязывает население эвакуироваться лишь в двух случаях: при объявлении режима контртеррористической операции и в случае введения чрезвычайного положения.

Агентство напоминает, что, как отмечал ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев, летом 2019 во время паводка в Амурской области некоторые жители отказывались эвакуироваться, несмотря на угрозу затопления. Из-за этого спасатели были вынуждены держать спецтехнику и лодки наготове, лишая таким образом необходимой помощи те районы, где она была нужнее в тот момент. После этого министерство обратило на этот факт внимание президента России, и тот дал поручение внести соответствующие изменения в закон.

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