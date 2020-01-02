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«Первый шпагат нового года»: Волочкова в мини-бикини спровоцировала фанатов

, 9:55 | Мия Субботина Фото 735

Звезда во время прогулки на яхте решила запечатлеть себя в любимой позе.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова решила начать год с фотографии шпагата, которую сделала в микро-купальнике, едва прикрывшем ее интимные места. Артистка сейчас отдыхает в Таиланде и во время прогулки на яхте решила запечатлеть себя в любимой позе. В кадре танцовщица подняла ногу в шпагат, ухватившись одной рукой за стойку. Снимок звезда опубликовала в своем Instagram-профиле.

«Высоко. Первый шпагат нового года. Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом, можете ли вы так же?» — подписала пост звезда.

Instagram @volochkova_art

Кадр вызвал бурную реакцию фанатов, которые возмутились поставленным вопросом знаменитости, а также пришли в ужас от такого откровенного купальника.

«Ты не устала ноги поднимать?»;

«Я не осуждаю, но нужно ли это всем? Есть более важные умения»;

«Настя, вы очень красивая женщина, но вы кроме шпагата ничего другого не умеете, а другие умеют и шпагат, и воспитывать своих детей, и любить близких не на камеру, и готовить вкусняшки, помогать людям, самое главное, что они это делают не на камеру!»;

«Шпагат хорош, вопросов нет… но не в таких же плавках… ну это слишком, правда… какие-то рамки приличия быть должны у артиста Вашего уровня», — подчеркнули пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 1 января Волочкова выложила пляжное фото.

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