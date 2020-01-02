Новые поправки в ПДД вступили в силу в России

Новые поправки в правила дорожного движения (ПДД) 2 января вступили в силу в России. Постановление правительства опубликовано на сайте правовой информации.

Согласно нововведению теперь водители могут предоставлять при проверке документов сотрудником ГИБДД полис ОСАГО в электронном или бумажном виде. Если у представителя дорожной полиции возникнут вопросы к полису, то он оперативно может запросить информацию о договоре в автоматизированной системе.

К слову, штрафовать теперь за отсутствие ОСАГО с 1 января могут не только сотрудники ГИБДД, но и дорожные камеры.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, что водительские права и страховку можно будет предъявлять через смартфон.