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Вассерман оценил новогоднее обращение Владимира Путина

, 13:00 | Валентин Черников 435

Политолог заявил, что в речи к нации президент России дал большой задел на будущее.

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Фото, видео: ТАСС/Фадеичев Сергей, /Климентьев Михаил, /Метцель Михаил, /Абулхатин Марат, /Дружинин Алексей

Новогоднее обращение Владимира Путина оценил интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман, передает ФАН. По его словам, в речи президент России затронул темы, в которых виден большой задел на будущее. Главной особенностью этого поздравления стало повышенное внимание лидера страны к предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства.

В обращении прозвучало, что добиваться этих успехов России придется собственными силами, подчеркивает эксперт.

«Глава государства сказал, что нам предстоит серьезная борьба за достойное место в мире, и я с ним согласен — есть много желающих нас, так сказать, «съесть“», — прокомментировал Вассерман.

Большую часть выступления Путин посвятил 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как считает политолог, упоминание об этой дате за полгода подчеркивает, насколько она важна в жизни россиян.

При этом, интеллектуал замечает, что в понимании войны гражданами РФ есть серьезные противоречия. Они связаны с тем, что жители страны не принимают коммунистические идеалы, за которые сражались и умирали советские солдаты. Эксперт уверен: современникам нужно отказаться от необоснованных обвинений в адрес социализма и восстановить тем самым психологическую целостность.

По мнению Вассермана, президент, указывания на важность Великой Победы, понимает: ошибки на пройденном страной пути не отменяют полезность и необходимость самого этого пути. В особенности сегодня, когда страна должна быть готова к отражению любых неожиданностей со стороны западных недоброжелателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян.

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