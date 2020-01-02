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Москвич выпал за борт и погиб во время новогодней вечеринки

, 14:49 | Валентин Черников 81

Тело молодого человека было найдено в Москва-реке через час после трагедии.

Фото: www.globallookpress.com /Demian Stringer

Тело молодого человека обнаружили в Москва-реке на Раушской набережной в ночь на 1 января. Как стало известно 5-tv.ru, скончавшийся — Дамир И., уроженец столицы 1992 года рождения.

На момент смерти мужчина был одет в светлую рубашку, черную куртку, темно-синие джинсы и черные ботинки. В кармане куртки правоохранители нашли паспорт на его имя и номерок речного от гардероба речного теплохода «Ривер — Флотилия».

Тело москвича направили в морг. Эксперты не выявили на нем следов насильственной смерти. Молодой человек скончался не более чем за час до обнаружения.

Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в разгар новогодней вечеринки на теплоходе River Palace. Обстоятельства произошедшего устанавливает столичная полиция.

Ранее 5-tv.ru писал, что ноги расчлененной Анастасии Ещенко обнаружили в реке Мойке.

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