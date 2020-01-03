Вместе с возлюбленным из Голливуда Аглая Тарасова отправилась в Новую Гвинею

Роман русской актрисы Аглаи Тарасовой и голливудского режиссера Даррена Аронофски стал едва ли не самой популярной новостью ушедшего года. Хотя пара лишь раз вместе появлялась на публике. Недавно Аглая выложила на своей страничке в Instagram кадры, по которым стало понятно, что она отдыхает вместе с известным продюсером.

У актрисы с режиссером на поездку была запланирована большая программа: вместе влюбленные общаются с местными жителями и изучают культуру папуасов. Похоже, Аронофски отправился в Океанию за вдохновением для нового фильма.

Instagram @darrenaronofsky

Об этом романе в актерских кругах начали шептаться год назад — только в начале октября информация о статусе отношений Аглаи и Даррена получила официальное подтверждение. Тарасова и Аронофски вышли в свет как пара на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Еще в сентябре 2016 года режиссер «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте» начал встречаться с Дженнифер Лоуренс. Роман пары продлились чуть больше года. Что касается дочки Ксении Раппопорт, последние отношения с партнером по фильму «Лед» — Милошем Биковичем — закончились расставанием.

Ранее 5-tv.ru писал, что роман Аглаи Тарасовой и Даррена Аронофски перестал быть тайной.