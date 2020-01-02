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Облака как дым от пожара: Жители Петербурга испугались за «Лахта-центр»

, 23:26 | Алиса Старжевская 17

Авторы Instаgrаm-аккаунта о самом высоком небоскребе России и Европы рассказали о «происшествии» в новом комиксе.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, Instagram @lakhtacenter

Жители Петербурга заметили плотную дымку вокруг верхушки «Лахта-центра» и приняли его за дым от пожара. Фото «происшествия» многие начали публиковать в социальных сетях 2 января. Однако в «Лахта-центре» заявили, что поводов для волнения у жителей и гостей Северной столицы быть не должно. На официальной страничке в Instagram, посвященной небоскребу, даже появился комикс на эту тему.

Instagram @lakhtacenter

В комиксе говорится о том, что во всем виновата команда супергероев «Фантастическая пятерка», которая любит нежиться в мягких и пушистых облаках. На самом же деле, как пояснили представители «Лахта-центра», вершину башни окутали облака, которые сформировались из-за разницы температур.

Ранее 5-tv.ru писал, что в честь выхода сборной России на Евро-2020 «Лахта Центр» поменял подсветку.

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