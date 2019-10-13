В обеих столицах в честь выхода сборной России на Евро-2020 поменяли подсветку зданий

В Москве и Петербурге в честь досрочного выхода российской футбольной сборной на Чемпионат Европы-2020 изменилась подсветка некоторых достопримечательностей.

Так, на столичной телебашне «Останкино» появились гигантские бегущие строки: «Мы на Евро! Спасибо, парни!».

В городе на Неве на Крестовском острове стадион «Газпром Арена» окрасился в цвета российского флага.

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Самое высокое здание Северной столицы — «Лахта Центр» — засияло сине-бело-голубыми огнями в честь «зенитовцев» — нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Магомеда Оздоева, которые помогли разгромить всухую киприотов.

Один из героев матча — капитан сборной РФ, «зенитовец» разместил в Instagram фото из раздевалки сразу после окончания захватывающей игры.

Instagram @artem.dzyuba

В воскресенье, 13 октября, в Никосии российская сборная выиграла кипрских соперников со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

После знаменательного матча главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сказал, что эта победа на данный момент была главной задачей. Наставник футболистов добавил, что доволен тем, как команда отнеслась к игре.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российской сборной было важно выиграть сегодняшний матч.