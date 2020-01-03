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Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти

, 8:03 | Сергей Зеленский Видео 26

Всего на месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн черного золота.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь период с момента распада СССР.

В прошедшем году на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей в сутки, пишет «Экономика сегодня». При этом в рекордном 1987 году в стране добывали 11,416 миллиона баррелей в день.

Подобных результатов Россия смогла достичь, несмотря на сделку по сокращению добычи в рамках соглашения с ОПЕК.

Как заявлял в декабре министр энергетики РФ Александр Новак, согласно прогнозам возглавляемого им ведомства, в 2020 году добыча черного золота ожидается на уровне 555-565 миллионов тонн.

Ранее в ОПЕК высказали мнение, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершен.

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