Шведская принцесса Эстель сломала ногу во время лыжного отдыха в Альпах

Наследная принцесса Виктория с мужем принцем Даниэлем и детьми — принцессой Эстель и принцем Оскаром отправились в Альпы на новогодние каникулы. Семилетняя принцесса Эстель несмотря на свой юный возраст, уже давно катается на лыжах. Однако в Альпах девочка неудачно упала и сломала ногу, сообщает Daily Star со ссылкой на представителей королевского двора Швеции.

«Королевский двор может подтвердить, что принцесса Эстель перенесла перелом конечности в связи с катанием на лыжах», — сообщила менеджер отдела информации королевского двора Швеции Маргарета Торгрен.

Малышка была доставлена ​​в больницу, ей сделали рентгеновский снимок и наложили гипс. Королевская семья решила не отменять каникулы, поскольку травма несерьезная.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четыре человека погибли из-за схода лавины в Альпах.