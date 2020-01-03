В ГИБДД усложнят практический экзамен на водительские права

В практической части экзамена в ГИБДД на водительские права «площадку» и «город» объединят в один получасовой тест. Об этом сообщают «Известия». Новые правила вступят в силу с 1 октября 2020 года.

Как уточняет издание, сначала на закрытой территории — площадке автошколы или тупиковом участке дороги кандидата обяжут продемонстрировать инспектору базовые навыки владения автомобилем. Среди них: умение парковаться, заезжать в боксы, разворачиваться в ограниченном пространстве, останавливаться и начинать движение на подъемах и спусках.

Если кандидат справится с заданиями, инспектор разрешит ему выехать в город на дороги общего пользования. Там экзаменатор проверит, как водитель управляет транспортным средством на максимально разрешенной скорости, как пересекает перекрестки, ориентируется при поворотах и разворотах, обгоняет попутный транспорт, перестраивается, проезжает пешеходные переходы, места остановок общественного транспорта и железнодорожные пути.

В ведомстве полагают, что изменения должны улучшить статистику ДТП по вине водителей со стажем до двух лет. По данным СМИ, за десять месяцев в 2019 году произошло девять тысяч таких аварий, что на 1,1% выше прошлогоднего показателя.

В ГИБДД также считают, что сегодня этап «площадки» дублирует экзамен в автошколах, и на его прием у инспекторов уходит много служебного времени: кандидаты часто не сдают тест с первого раза и воспринимают экзамен как тренировку.

Новый подход, как уверены в полиции, заставит автошколы давать автомобилистам больше практических знаний, чтобы лучше подготовить кандидатов к сдаче экзамена и вождению после обучения.

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