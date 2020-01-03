Жена смертельно больного онколога из Петербурга объяснила его прощальный пост

Прощальный пост смертельно больного онколога из Петербурга Андрея Павленко прокомментировала его жена Анна. Ее слова приводит «МК».

«Мы долго проверялись, ждали результатов анализов, отказывались верить. Два месяца назад стало окончательно понятно, что онкологию не победить», - объяснила супруга врача в телефонном разговоре.

Анна уточнила, что ее супруг находится дома, под капельницами. Новый год он встретил с семьей. Ранее в посте Павленко попросил финансовой помощи для родных. Его супруга добавила, что после смерти мужа она останется одна с тремя детьми, младшему из которых два года. Ей помогает лишь мать-пенсионерка и пожилой отчим, когда она периодически выходит на подработку. И все же мысли женщины были о муже.

«Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать. Не дай бог хоть кому-то пережить нашу боль», - сказала Анна.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный врач из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, спасший сотни человеческих жизней, написал шокирующий пост в Facebook. Онколог предупредил подписчиков, что его жизненный путь подошел к концу и призвал других не опускать руки в борьбе с раком.