  1. Пятый канал
  4. Жена смертельно больного онколога из Петербурга объяснила его прощальный пост

Жена смертельно больного онколога из Петербурга объяснила его прощальный пост

, 11:14 | Валентин Черников 135

Супруга Андрея Павленко рассказала о его состоянии и сложной ситуации в их семье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook / Андрей Павленко

Прощальный пост смертельно больного онколога из Петербурга Андрея Павленко прокомментировала его жена Анна. Ее слова приводит «МК».

«Мы долго проверялись, ждали результатов анализов, отказывались верить. Два месяца назад стало окончательно понятно, что онкологию не победить», - объяснила супруга врача в телефонном разговоре.

Анна уточнила, что ее супруг находится дома, под капельницами. Новый год он встретил с семьей. Ранее в посте Павленко попросил финансовой помощи для родных. Его супруга добавила, что после смерти мужа она останется одна с тремя детьми, младшему из которых два года. Ей помогает лишь мать-пенсионерка и пожилой отчим, когда она периодически выходит на подработку. И все же мысли женщины были о муже.

«Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать. Не дай бог хоть кому-то пережить нашу боль», - сказала Анна.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный врач из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, спасший сотни человеческих жизней, написал шокирующий пост в Facebook. Онколог предупредил подписчиков, что его жизненный путь подошел к концу и призвал других не опускать руки в борьбе с раком.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 3 января: девятый лунный день сулит конфликты и беды

Последние новости

11:38
Маршрутка влетела в столб в Нижнем Новгороде
11:26
Курникова показала подросших детей от Иглесиаса
11:14
Жена смертельно больного онколога из Петербурга объяснила его прощальный пост
10:59
«Прихожу в себя понемногу»: Кудрявцева вышла в свет после операции на груди
10:47
Неизвестный отобрал у 18-летнего москвича элитный Rolls-Royce
10:36
Восьмилетняя модель помогает сиротам и отдает деньги на благотворительность

Сейчас читают

«Ниша занята Волочковой»: Тодоренко хочет стать мастером спорта по шпагату
Гороскоп на 3 января: девятый лунный день сулит конфликты и беды
Военный историк объяснил причины территориальных претензий Эстонии к России

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]