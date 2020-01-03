Маршрутка влетела в столб в Нижнем Новгороде

Маршрутный автобус влетел в столб в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает региональное МВД РФ, водитель общественного транспорта скончался на месте. Еще трое пассажиров обратились за помощью к медикам.

Предварительно, авария произошла около восьми утра, когда маршрутка двигалась в нижнюю часть города по Мызинскому мосту.

«Водитель не справился с управлением и совершил наезд на световую опору», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают экстренные службы и дорожная полиция. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.