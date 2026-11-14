Стрельба на свадьбе: задержан подозреваемый в убийстве самбиста Давудова

|
Василиса Власова
Василиса Власова 445 0

В зале «Маракеш», где застрелили спортсмена, проходило торжество.

Кто убил самбиста Даудова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Задержан подозреваемый в убийстве самбиста Давудова

По делу об убийстве самбиста Вацилова Давудова, призера российского чемпионата, задержан житель Махачкалы. Информацию  подтвердили в силовых ведомствах.

В совершении убийства подозревают 23-летнего мужчину.

«По подозрению в убийстве спортсмена на территории банкетного зала в Махачкале задержан 23-летний житель города», — утверждает источник ТАСС.

По информации источника 5-tv.ru, в зале «Маракеш», где застрелили Давудова, проходило свадебное торжество. На мероприятии завязалась потасовка, и один из ее участников выстрелил мужчине в висок. Он был вооружен травматическим пистолетом.

Предварительно установлено, что после этого местный житель добровольно пришел в полицию, чтобы признать вину.

Ранее появилась информация о том, что спортсмена застрелили. Когда он вышел на улицу во время торжества, мимо проезжала черная Toyota Camry. По Давудову начали стрелять из машины. Пострадавшего с ранением головы повезли в больницу, однако по пути он умер.

Давудов Вацилов — отечественный спортсмен, представлявший дзюдо и самбо. Он занимал призовое место на российском чемпионате по самбо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
«Буду молиться до конца жизни»: Лерчек поблагодарила Путина за помилование
22:14
Хотел сжечь бывшую жену и ее семью — в Москве задержали подозреваемого
21:57
В московском тире мужчина получил тяжелое ранение, его реанимируют
21:44
За день до дня рождения: умер фольклорист Георгий Левинтон
21:30
В Кисловодске из квартиры с включенной газовой плитой спасли 16 кошек
21:18
Стрельба на свадьбе: задержан подозреваемый в убийстве самбиста Давудова

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
От Лепса к президентской семье: Аврора Киба вышла замуж в Баку
Лерчек плакала от счастья после решения Путина, пока не вскрылось страшное «но»
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео