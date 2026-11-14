Стрельба на свадьбе: задержан подозреваемый в убийстве самбиста Давудова

Задержан подозреваемый в убийстве самбиста Давудова

По делу об убийстве самбиста Вацилова Давудова, призера российского чемпионата, задержан житель Махачкалы. Информацию подтвердили в силовых ведомствах.

В совершении убийства подозревают 23-летнего мужчину.

«По подозрению в убийстве спортсмена на территории банкетного зала в Махачкале задержан 23-летний житель города», — утверждает источник ТАСС.

По информации источника 5-tv.ru, в зале «Маракеш», где застрелили Давудова, проходило свадебное торжество. На мероприятии завязалась потасовка, и один из ее участников выстрелил мужчине в висок. Он был вооружен травматическим пистолетом.

Предварительно установлено, что после этого местный житель добровольно пришел в полицию, чтобы признать вину.

Ранее появилась информация о том, что спортсмена застрелили. Когда он вышел на улицу во время торжества, мимо проезжала черная Toyota Camry. По Давудову начали стрелять из машины. Пострадавшего с ранением головы повезли в больницу, однако по пути он умер.

Давудов Вацилов — отечественный спортсмен, представлявший дзюдо и самбо. Он занимал призовое место на российском чемпионате по самбо.

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