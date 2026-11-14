В Кисловодске из квартиры с включенной газовой плитой спасли 16 кошек

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 33 0

Двух животных спасти не удалось. Выживших осматривают волонтеры и ветеринары.

В Кисловодске спасли 16 кошек из квартиры с плитой

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

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В Кисловодске спасли 16 кошек из квартиры с включенной газовой плитой

В Кисловодске 14 ноября из квартиры с работающей газовой плитой вытащили 18 кошек. Шестнадцать из них остались живы, две погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мэра города Евгения Моисеева.

Инцидент произошел после того, как пенсионерка, хозяйка животных, выпала из окна своей квартиры. Жители дома написали об оставшихся без присмотра кошках в соцсетях градоначальнику. Позже соседи из дома напротив заметили, что в помещении горит газ, и сообщили об этом в чате.

«После случившегося жители дома написали мне в социальных сетях и рассказали, что в квартире находятся порядка 18 кошек. Позже жители дома напротив заметили, что в помещении работает газ, а также сообщили об этом в чате», — рассказал Моисеев.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб выяснили, что плита включена и часть ее поверхности сильно нагрелась. Спасатели вскрыли дверь и устранили угрозу. Двух кошек спасти не удалось. Остальным помогают волонтеры: на неделю животных поместили в стационар, где их осмотрят и вакцинируют.

Случаи спасения кошек в России не редкость. Так, в Москве 12 ноября спасли серого котенка, застрявшего на внешней стороне эстакады Северо-Восточной хорды. Малыш находился на парапете на высоте более 10 метров. Рабочие-вахтовики заметили торчащие уши и вызвали «СпасРезерв». Спасатели растянули внизу тент, двое альпинистов вышли на парапет и отрезали коту пути к бегству, а третий забрал его сачком. Котенка отправили в ветклинику в Серпухове, а затем вахтовики решили забрать его с собой в Белгород.

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