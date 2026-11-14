За день до дня рождения: умер фольклорист Георгий Левинтон

Умер фольклорист Георгий Левинтон

Фольклорист и литературовед Георгий Левинтон, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, умер за день до того, как ему исполнилось бы 78 лет.

Родственники ученого сообщили ТАСС, что причиной смерти стала онкология. Смерть наступила дома у Левитона.

Кандидат филологических наук, он долгие годы занимался изучением русской литературы, языка и фольклора. Вплоть до последнего времени его деятельность проходила на факультете антропологии Европейского университета.

Будущий ученый родился 15 ноября 1948 года в Ленинграде в семье филолога, библиографа и переводчика Ахилла Григорьевича Левинтона. Мать — Ольга Лазаревна Фишман, переводчица и литературовед-синолог, доктор филологических наук.

Левинтон исследовал русский и славянский фольклор. Он автор более 350 работ по фольклористике, этнографии и литературе. С 1996 года преподавал на факультете этнологии Европейского университета, позже переименованном в факультет антропологии. В круг его интересов входили фольклористика, этнология, семиотика и лингвистика; он изучал произведения Пушкина, Мандельштама и Ахматовой, славянские обряды и народный эпос.

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