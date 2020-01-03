  1. Пятый канал
  4. Поклонники критикуют Альбину Джанабаеву за небрежный внешний вид

Поклонники критикуют Альбину Джанабаеву за небрежный внешний вид

, 15:46 | Алиса Старжевская Фото 262

Фото певицы в растянутом свитере и без мэйка возмутило подписчиков соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева отдыхает с мужем Валерием Меладзе в Финляндии, но даже там паре не удалось скрыться от внимательных папарацци. Фотографы запечатлели ненакрашенную певицу, а злопыхатели решили подколоть артистку за неряшливый внешний вид, пишет «СтарХит».

40-летняя Альбина в каникулы решила не обременять себя сложными макияжами и прическами, а решила отдать предпочтение домашнему образу — она облачилась в голубой свитер с высоким горлом, собрала волосы в пучок и не стала использовать косметику.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Клара Гавриловна (@admin_anshlak)

В Instagram и на сцене поклонники привыкли видеть Джанабаеву в сексуальных нарядах и ярких образах, поэтому через-чур натуральный образ ошарашил фанатов — многие посчитали, что Альбина теряет былую красоту и шарм.

«Меладзе — красавец, а вот Альбина не очень, хотя и подрихтовала недавно личико»;

«Что-то расслабилась она»;

«Я Джанабаеву и не узнала, жесть», — отреагировали подписчики.

Однако нашлись и те, кто искренне любят певицу такой, какая она есть — комментаторы отметили, что и без макияжа женщина свежа и хороша собой.

Instagram @albinadzhanabaeva

Артистка прекратила все домыслы по поводу своего внешнего, выложив в сторис фотографию — на ней Альбина аккуратно зачесала волосы назад и отказалось от какой-либо косметики на лице. Образ дополнил лаконичная черная рубашка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Альбина Джанабаева поцеловала Валерия Меладзе на сцене.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины

Последние новости

16:03
Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий отправку военных в Ливию
15:46
Поклонники критикуют Альбину Джанабаеву за небрежный внешний вид
15:31
«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
15:15
Шнуров снова соберет «Ленинград» для выступления в Калифорнии
14:51
«США толкают Иран в ядерную программу»: политолог о реакции на гибель Сулеймани
14:37
«Супервумэн!»: Светлана Дружинина прогулялась по снегу босиком

Сейчас читают

«Супервумэн!»: Светлана Дружинина прогулялась по снегу босиком
Представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины
Курникова показала подросших детей от Иглесиаса

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]