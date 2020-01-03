Поклонники критикуют Альбину Джанабаеву за небрежный внешний вид

Альбина Джанабаева отдыхает с мужем Валерием Меладзе в Финляндии, но даже там паре не удалось скрыться от внимательных папарацци. Фотографы запечатлели ненакрашенную певицу, а злопыхатели решили подколоть артистку за неряшливый внешний вид, пишет «СтарХит».

40-летняя Альбина в каникулы решила не обременять себя сложными макияжами и прическами, а решила отдать предпочтение домашнему образу — она облачилась в голубой свитер с высоким горлом, собрала волосы в пучок и не стала использовать косметику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клара Гавриловна (@admin_anshlak) 2 Янв 2020 в 1:34 PST

В Instagram и на сцене поклонники привыкли видеть Джанабаеву в сексуальных нарядах и ярких образах, поэтому через-чур натуральный образ ошарашил фанатов — многие посчитали, что Альбина теряет былую красоту и шарм.

«Меладзе — красавец, а вот Альбина не очень, хотя и подрихтовала недавно личико»;

«Что-то расслабилась она»;

«Я Джанабаеву и не узнала, жесть», — отреагировали подписчики.

Однако нашлись и те, кто искренне любят певицу такой, какая она есть — комментаторы отметили, что и без макияжа женщина свежа и хороша собой.

Instagram @albinadzhanabaeva

Артистка прекратила все домыслы по поводу своего внешнего, выложив в сторис фотографию — на ней Альбина аккуратно зачесала волосы назад и отказалось от какой-либо косметики на лице. Образ дополнил лаконичная черная рубашка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Альбина Джанабаева поцеловала Валерия Меладзе на сцене.