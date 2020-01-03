Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения „Кодс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана К. Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе», — говорится в сообщении по итогам разговора.

Там же отмечается, что лидеры России и Франции обсудили ситуацию в Сирии, договорившись продолжать решительную совместную борьбу с терроризмом. При обсуждении кризиса в Ливии Путин и Макрон высказались за мирное урегулирование ситуации.

Кроме этого, президенты обсудили Украину. Они согласились, что внутриукраинский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с Минскими соглашениями и договоренностями, достигнутыми на саммите в «нормандском формате» 9 декабря.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года „пакетной“ сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины», — добавили в Кремле.

Также главы государств обсудили вопросы двусторонней повестки, тепло поздравили друг друга с Новым годом и условились о продолжении контактов.

Как сообщал 5-tv.ru, об убийстве Касема Сулеймани стало известно 3 января. Гибель иранского генерала в результате ракетного удара США вызвала бурную реакцию со стороны властей разных стран мира. В МИД РФ считают, что это приведет к «изменению расклада» на Ближнем Востоке.