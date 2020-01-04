«Увидел немного больше»: Композитор рассказал, как принцесса Диана села перед ним на шпагат

Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, известный по музыкальным произведениям к мюзиклу «Призрак оперы» и рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», недавно опубликовал автобиографию «Снимая маску». В книге он упоминает и о встрече с принцессой Дианой.

Музыкант встретился за кулисами с сыном королевы Елизаветы II и его супругой после просмотра мюзикла «Кошки». Известно, что принцесса Диана была большой поклонницей творчества Эндрю.

В какой-то момент той встречи принц Чарльз признался, что не понимает, как танцорам удается выполнять такие сложные движения. В ответ принцесса Диана решила удивить присутствующих, сообщив, что делают они примерно вот так, и внезапно села на шпагат.

«Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ», — делится воспоминаниями артист.

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