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«Увидел немного больше»: Композитор рассказал, как принцесса Диана села перед ним на шпагат

, 8:19 | Мия Субботина 1 472

Эндрю Ллойд Уэббер рассказал, как королевская особа его однажды удивила. По его словам, невестка британской королевы была крайне эксцентричной натурой.

Фото: PA Wire/PA Images

Английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, известный по музыкальным произведениям к мюзиклу «Призрак оперы» и рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», недавно опубликовал автобиографию «Снимая маску». В книге он упоминает и о встрече с принцессой Дианой.

Музыкант встретился за кулисами с сыном королевы Елизаветы II и его супругой после просмотра мюзикла «Кошки». Известно, что принцесса Диана была большой поклонницей творчества Эндрю.

В какой-то момент той встречи принц Чарльз признался, что не понимает, как танцорам удается выполнять такие сложные движения. В ответ принцесса Диана решила удивить присутствующих, сообщив, что делают они примерно вот так, и внезапно села на шпагат.

«Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ», — делится воспоминаниями артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителям Британии не понравился подарок Меган Маркл и принца Гарри своему первенцу.

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