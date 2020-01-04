«Программа максимум выполнена»: Водянова показала сыну новогоднюю Москву

Российская модель Наталья Водянова после празднования Нового года за границей решила приехать в Москву на январские каникулы вместе со старшим сыном от Антуана Арно. Снимками звезда поделилась в своем Instagram-профиле.

37-летней знаменитости и ее пятилетнему сыну Максиму повезло с погодой — в столице выпал пушистый снег и ребенку удалось слепить на Красной площади двух снеговиков. Также она познакомила малыша с настоящей русской кухней — в одном из ресторанов они поели пельменей. Не обошлось и без культурной программы: заботливая мама решила удивить сына и выбрала для него самый новогодний спектакль — балет «Щелкунчик».

«Волшебные 24 часа Максима в Москве. Программа максимум выполнена», — подписала пост манекенщица.

Instagram @natasupernova

Водянова заверила поклонников, что российская столица гораздо лучше украшена, чем французская. По словам модели, новогоднее богатое убранство Москвы не сравнить со скромным Парижем. Фанаты в свою очередь поблагодарили Наталью за то, что она знакомит сына с русской культурой, а также написали ей поздравления с Новым годом.

«Так мило это все! Надеюсь, Максиму понравилось, и он не сильно устал»;

«Наташа, спасибо, что прививаешь своим детям русскую культуру»;

«Вы такая красивая и настоящая! С новым годом Вашу семью», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Водянова готовится к свадьбе.