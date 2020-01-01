Наталья Водянова готовится к свадьбе

Весть от Натальи Водяной о грядущей свадьбе потрясла ее поклонников. В Instagram супермодель и филантроп опубликовала фото с избранником — бизнесменом Антуаном Арно. На совместном селфи, которое сделал француз, русская знаменитость показывает помолвочное кольцо. Чтобы фанаты догадались о ее намерениях, к снимку она прикрепила поздравительный текст на английском со «смайликом» в виде кольца.
«Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020-й, вот и мы! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашими близкими!» — написала Водянова.
«Свадебка?» — спросила в комментариях одна из знакомых.
«Да, дорогая», — ответила Наталья.
Пользователи поздравили невесту с Новым годом и будущим бракосочетанием.
«Они (Наталья и Антуан — Прим.ред.) с самого начала были мужем и женой, деля ответственность, заботы, радости. Их любовь друг к другу, уважение, духовная близость вызывают восхищение. Хочется пожелать им и дальше быть счастливыми»;
«Счастливого нового десятилетия! Такой особенный год впереди для вас и Антуана. Наслаждайтесь каждой секундой!»
«Счастья и любви!» — отреагировали поклонники.
Антуан Арно — сын мультимиллиардера Бернара Арно. С одним из самых богатых людей мира Водянова начала встречаться в 2011 году. Спустя три года она родила от возлюбленного сына Максима, а еще через два года у пары появился сын Роман. Прежде Наталья была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. От него у нее двое сыновей и дочь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Водянова трогательно поздравила сына с 18-летием.