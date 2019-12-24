«Королева Comedy»: Варнава восхитила поклонников длинными ногами

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава очаровала фанатов новым фото со съемок комедийного шоу. Актриса позирует в блестящем полупрозрачном мини-платье. Снимком артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
«Здравствуйте. Проходите. Присаживайтесь. Осторожно, справа угрюмый бот-подписчик. Говорите, что хотели», — иронично подписала пост звезда.
Поклонники восхитились шикарным кадром своей любимицы и написали десятки комплиментов Варнаве.
«Как всегда, шикарна»;
«Какие изящные ножки»;
«Ты просто королева. Королева Comedy»;
«Очень красивая», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Варнава выгнала со сцены детей, спевших про нее песню.