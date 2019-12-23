Уже больше полугода Украиной руководит новый президент, тем не менее политического курса Петра Порошенко страна продолжает придерживаться. С 2020 года обучение на русском языке, который треть населения считает родным, а половина общается в быту, прекратится совсем.

Дубляж фильмов в кинотеатрах теперь исключительно на украинском языке. Экспорт русскоязычных книг на Украину так ограничен, что отыскать их в книжных трудно. А часть литературы и вовсе попадает в Киев нелегально.

В столице Незалежной, по приглашению президента Зеленского, работает корреспондент Дмитрий Зименкин. Он узнал, как люди готовятся обходить запреты. Подробности — в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинцы отреагировали на появившиеся в сети фото и видео с новогоднего корпоратива партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.