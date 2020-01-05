«Почему не женился?»: Супруга Адама Сэндлера сосватала его Дженнифер Энистон

Комедийный актер Адам Сэндлер вот уже 16 лет счастлив в браке с возлюбленной Джеки Титоун. Пара воспитывает двух дочерей. Голливудская звезда удивляется тому, как замечательно супруга относится к его «экранным» отношениям. Благоверная артиста обладает потрясающим чувством юмора и в шутку даже готовит мужа к пикантным сценам с другими актрисами.

«Давай, позаботься о том, чтобы тебя было приятно целовать», —цитирует супругу актер.

Недавно Адам Сэндлер и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон сыграли роль супругов в комедии «Загадочное убийство». Творческий тандем настолько вжился в роль, что реальная спутница актера поспешила шутливо высказаться по этому поводу. Об этом пишет Starhit.

«Даже жена спрашивает меня, почему я не женился на Дженнифер», — шутливо поделился звезда.

Однако ни о какой ревности не может быть и речи. Дженнифер Энистон — давняя подруга семейства голливудской звезды. Популярная актриса даже была гостьей на свадьбе Адама Сэндлера и его возлюбленной Джеки Титоун.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Адам Сэндлер вошел в десятку самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes.