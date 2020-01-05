Боевики «Аш-Шабаб»* атаковали военную базу США в Кении

Боевики запрещенной в РФ радикальной исламской группировки «Аш-Шабаб»* атаковали расположенную в кенийском округе Ламу военную базу Манда-Магогони. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Этой базой кроме кенийских военных пользуются также вооруженные силы (ВС) США. По предварительным данным, боевики пытались захватить расположенную рядом взлетно-посадочную полосу.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

После атаки группировки посольство России в Кении призвало россиян избегать мест массового скопления людей.

Группировка «Аш-Шабаб»* базируется в Сомали и имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Ее цель — вооруженная борьба против центрального правительства Сомали и препятствие гуманитарной деятельности ООН.

* — запрещена в РФ.