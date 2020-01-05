Парень в канун 19-летия вступился за прохожую и получил смертельный удар ножом

Молодой человек погиб от удара ножом в сердце в городе Павлово Нижегородской области, когда пытался защитить прохожую. Вместе с приятелем Сергей А. вечером 3 января заметили, что неизвестный напал на женщину, и бросились ей на помощь.

В этот момент злоумышленник выхватил нож и нанес 18-летнему Сергею смертельное ранение. Его 17-летний знакомый также получил травмы от холодного оружия, он находится в больнице.

Подозреваемый — 58-летний местный житель, ранее уже судимый за тяжкие преступления, задержан.

Похороны молодого человека, которому 4 января исполнилось бы 19 лет, прошли сегодня.

Ранее сегодня мужчина с ножом и пистолетом пытался пройти в Дом творчества в Ростове-на-Дону.